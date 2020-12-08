Кенин признана лучшей теннисисткой 2020 года по версии WTA

Женская теннисная организация (WТА) объявила имена обладателей индивидуальных наград по итогам 2020 года.

Как сообщает пресс-служба WTA, лучшей теннисисткой года была признана американка Софья Кенин.

Награду за лучший дуэт присудили француженке Кристине Младленович и венгерке Тиме Бабош.

Новичком года была признана аргентинка Надия Подороска.

Награды имени Карен Кранцке, вручаемой за профессионализм, преданность игре и чувство справедливости на корте, была удостоена чешка Мари Боузкова.

Награду за лучший камбэк года получила белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

Тренером года был признан наставник победительницы «Ролан Гаррос» польки Иги Свёнтек — Пётр Сержпутовски.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова стала обладательницей награды WTA по итогам 2020 года.