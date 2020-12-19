В WADA критически высказались о решении CAS смягчить наказание для России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением относительно вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу России.

«Комитет спортсменов WADA разочарован решением CAS не налагать более строгие и длительные санкции относительно России в соответствии с теми, которые были рекомендованы WADA. Российские власти последовательно действовали недобросовестно. Спортсмены мира и России почувствовали на себе влияние этого. Атлеты хотят чистого спорта, но это невозможно, когда организации активно участвуют в деятельности по манипуляции и обману. Санкции, которые получают отдельные спортсмены за нарушение антидопинговых правил, являются строгими. Мы ожидаем, что организации и администраторы будут придерживаться тех же стандартов, что и мы, но этого не произошло», — говорится в заявлении на сайте WADА.

CAS 17 декабря вынес решение о правомерности санкций WADA в отношении российского спорта. Арбитры стали на сторону агентства, но сократили сроки санкций вдвое. Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на крупных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Ранее Колосков признался, что удовлетворён вердиктом CAS в отношении российских спортсменов.