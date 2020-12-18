Колосков признался, что удовлетворён вердиктом CAS в отношении российских спортсменов

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я с удовлетворением воспринял это решение. Конечно, есть горячие головы, которые говорят, что нас обидели и что нас надо было полностью реабилитировать. Но с учётом ситуации, в которой оказался CAS, это очень хорошее решение. Срок дисквалификации сократили на два года, убрали все условности допуска — раньше исполком WADA требовал, чтобы российские спортсмены отбирались на основе особых критериев», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Он отметил, что такое решение можно назвать очень значимой победой юристов, представителей Министерства спорта, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

«Осталось только доказать своими победами, что Россия — большая спортивная держава», — добавил Колосков.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом они смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее Владислав Третьяк прокомментировал решение CAS по делу WADA и РУСАДА.