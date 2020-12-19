Это'О ответил на вопрос о возобновлении карьеры

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Бывший футболист «Анжи», «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самуэль Это'О ответил на вопрос о возобновлении карьеры.
Это'О ответил на вопрос о возобновлении карьеры
  • Reuters

«На профессиональном уровне я выступать больше не буду. Это уже не доставляет мне радости как спортсмену. Мне всегда нравилось ощущать себя частью команды, разделять это счастье со своими партнёрами. Теперь такой радости я лишён. Поэтому и решил завершить карьеру. Но, конечно, я очень люблю футбол и играть не перестану, например, с друзьями на уровне, где не предъявляется высоких требований», — заявил трёхкратный обладатель Лиги чемпионов в интервью RT.

Ранее Это'О рассказал о попадании в аварию.

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