Бывший футболист «Анжи», «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самуэль Это'О ответил на вопрос о возобновлении карьеры.

«На профессиональном уровне я выступать больше не буду. Это уже не доставляет мне радости как спортсмену. Мне всегда нравилось ощущать себя частью команды, разделять это счастье со своими партнёрами. Теперь такой радости я лишён. Поэтому и решил завершить карьеру. Но, конечно, я очень люблю футбол и играть не перестану, например, с друзьями на уровне, где не предъявляется высоких требований», — заявил трёхкратный обладатель Лиги чемпионов в интервью RT.

Ранее Это'О рассказал о попадании в аварию.