«Боруссия» проиграла «Униону» в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Униону» принесли голы Тайво Авонийи, отличившегося на 57-й минуте, и Марвина Фридриха, забившего на 78-й минуте.
«Боруссия» ответила голом Юссуфа Мукоко, ставшего самым молодым автором забитого мяча в истории Бундеслиги — 16 лет и 29 дней.
«Боруссия» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Унион» с 21 баллом — пятый.
Ранее сообщалось, что дубль Левандовски помог «Баварии» одержать волевую победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге.