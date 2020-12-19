«Боруссия» проиграла «Униону» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от берлинского «Униона» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Униону» принесли голы Тайво Авонийи, отличившегося на 57-й минуте, и Марвина Фридриха, забившего на 78-й минуте.

«Боруссия» ответила голом Юссуфа Мукоко, ставшего самым молодым автором забитого мяча в истории Бундеслиги — 16 лет и 29 дней.

«Боруссия» с 22 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Унион» с 21 баллом — пятый.

Ранее сообщалось, что дубль Левандовски помог «Баварии» одержать волевую победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге.