В России стартовал федеральный конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Министерство спорта России и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Первого канала запустили федеральный конкурс спортивных проектов «Ты в игре», в котором могут принять участие стартапы, которые стремятся вовлечь в занятия массовым спортом максимально широкую аудиторию.

Победитель получит 1 млн рублей на развитие проекта, а всего в рамках конкурса финансовую поддержку получат десять проектов.

Целью конкурса является выявление и поддержка креативных бизнес-идей, направленных на популяризацию спорта. Согласно условиям, представленный на конкурс стартап должен быть уже действующим, а также демонстрировать потенциал роста.

«Число россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, с каждым годом увеличивается. И среди них немало тех, кто создаёт и развивает свои спортивные проекты, вовлекая в здоровый образ жизни окружающих людей. Мы поддерживаем тех, кто популяризирует физическую активность, кто делает спорт нормой жизни. Уверен, что участие в этом проекте создаст для энтузиастов спорта дополнительные возможности самореализации», — заявил министр спорта Олег Матыцин.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте спортигра.рф до 15 февраля, а итоги будут подведены в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что РФС запустил конкурс «Россия — футбольная страна!».