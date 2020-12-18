Агент подтвердил, что Ковальчук близок к переходу в «Авангард»

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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы российского форварда Ильи Ковальчука, подтвердил информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в омском клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард».
Агент подтвердил, что Ковальчук близок к переходу в «Авангард»
  • Reuters

«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его уже подписали, этого нет. Но мы где-то рядом. По поводу срока соглашения: пока мы разговариваем о контракте до конца сезона», — приводит слова Николаева Sport24.

В сезоне-2019/20 Ковальчук выступал за три клуба Национальной хоккейной лиги — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз», после чего стал неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдёт в «Металлург».

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