Агент сообщил, что Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдёт в «Металлург»

Сергей Исаков, агент нападающего Николая Голдобина, заявил, что хоккеист расторг контракт с московским ЦСКА и перейдёт в магнитогорский «Металлург».

Как сообщает Telegram-канал «Правый хват» со ссылкой на слова Исакова, контракт игрока с армейцами был расторгнут по обоюдному согласию, а соглашение с «Металлургом» рассчитано до конца сезона.

Голдобин перешёл в ЦСКА перед текущим сезоном Континентальной хоккейной лиги. Он провёл 21 матч, забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» прервал десятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург».