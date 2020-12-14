Агент сообщил, что Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдёт в «Металлург»

Короткая ссылка
Сергей Исаков, агент нападающего Николая Голдобина, заявил, что хоккеист расторг контракт с московским ЦСКА и перейдёт в магнитогорский «Металлург».
Агент сообщил, что Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдёт в «Металлург»
  • © Официальный сайт ПХК ЦСКА

Как сообщает Telegram-канал «Правый хват» со ссылкой на слова Исакова, контракт игрока с армейцами был расторгнут по обоюдному согласию, а соглашение с «Металлургом» рассчитано до конца сезона.

Голдобин перешёл в ЦСКА перед текущим сезоном Континентальной хоккейной лиги. Он провёл 21 матч, забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» прервал десятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить