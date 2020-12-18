Миронова не знает, с чем связаны её промахи в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

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Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Миронова не знает, с чем связаны её промахи в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Думаю, что я за этот период времени акклиматизировалась. Кроме того, я делала работу соревновательную, поэтому меня не выбила из колеи высота, подход или ещё что-то. У меня на этом этапе какая-то антифантастическая лёжка. Я остановилась после двух выстрелов, потому что не понимала, почему я мажу. У меня почему-то в гонке после пристрелки происходит смещение. Пока что не понимаю, с чем именно это связано. Нужно найти причину, тогда я смогу стрельбу исправить», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

По итогам спринта Миронова заняла 39-е место, допустив три промаха и проиграв победительнице 1 минуту 40,8 секунды.

Ранее сообщалось, что Ирина Казакевич объяснила свои промахи в спринте на этапе КМ в Хохфильцене.

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