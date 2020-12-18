Биатлонистка Казакевич объяснила свои промахи в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«На стрельбе лёжа выбрала не свой ритм. Нужно было скорректировать стрельбу и до рубежа, и в момент работы. Гонка меня захлестнула. Не знаю, как по аналитике, но по ощущениям чувствовала себя очень хорошо на дистанции», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Она отметила, что не договаривалась со Светланой Мироновой вместе идти по дистанции.

«Только на последнем подъёме поняла, что идём рядом. Прошли вместе подъём и финишировали вместе», — добавила спортменка.

По итогам спринта Казакевич заняла 61-е место, допустив четыре промаха и проиграв победительнице 2 минуты 11,9 секунды.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд — 35 гонок КМ без медалей.