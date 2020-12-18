Фетисов: уважение в мировом спорте мы можем вернуть только аргументированным диалогом

Депутат Госдумы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о том, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете российским спортсменам до конца 2022 года выступать под национальном флагом скажется на переменах в отечественном спорте.

«Если мы за пять лет, имея возможность защищать свою правоту, не смогли доказать невиновность, значит, наши действия были неэффективными. Самое важное, что мы не сумели построить рабочие отношения. Ни с WADA, ни с рядом международных федераций. Я уверен, при плотном контакте всегда можно прийти к взаимовыгодному решению. Но у нас уже третий министр спорта подряд, второй президент ОКР, который не может выстроить отношения. Уверен, что должен быть выработан стратегический план, чтобы мы больше никогда не попадали в такие ситуации и не были изгоями. Это очень трудный процесс. Но надо понимать, что уважение в мировом спорте мы можем вернуть только аргументированным диалогом, налаживанием отношений и умением донести свою позицию», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее Дюков прокомментировал вердикт CAS в отношении российского спорта.