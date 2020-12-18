Фетисов: уважение в мировом спорте мы можем вернуть только аргументированным диалогом

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о том, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете российским спортсменам до конца 2022 года выступать под национальном флагом скажется на переменах в отечественном спорте.
Фетисов: уважение в мировом спорте мы можем вернуть только аргументированным диалогом
  • РИА Новости

«Если мы за пять лет, имея возможность защищать свою правоту, не смогли доказать невиновность, значит, наши действия были неэффективными. Самое важное, что мы не сумели построить рабочие отношения. Ни с WADA, ни с рядом международных федераций. Я уверен, при плотном контакте всегда можно прийти к взаимовыгодному решению. Но у нас уже третий министр спорта подряд, второй президент ОКР, который не может выстроить отношения. Уверен, что должен быть выработан стратегический план, чтобы мы больше никогда не попадали в такие ситуации и не были изгоями. Это очень трудный процесс. Но надо понимать, что уважение в мировом спорте мы можем вернуть только аргументированным диалогом, налаживанием отношений и умением донести свою позицию», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Ранее Дюков прокомментировал вердикт CAS в отношении российского спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить