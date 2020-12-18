Малыхин ответил, с кем хотел бы увидеть следующий бой Исмаилова

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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин считает, что следующим поединком его соотечественника Магомеда Исмаилова должен стать реванш с Владимиром Минеевым.
Малыхин ответил, с кем хотел бы увидеть следующий бой Исмаилова
  • РИА Новости

«Большим боем был бы реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. На данный момент лучше него ничего не придумаешь. Разве что схватка между Малыхиным и Исмаиловым или Минеевым. А можно с обоими по очереди за один вечер. Бой Исмаилова и Шлеменко — тоже было бы круто», — сказал Малыхин в интервью RT.

Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в 2018 году, завершившись вничью.

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