Малыхин сравнил «Спартак» с ребёнком

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Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин высказался о московском «Спартаке».
Малыхин сравнил «Спартак» с ребёнком
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«У меня часто спрашивают: «Да зачем ты болеешь за «Спартак»?» Отвечаю, что у всех бывают трудные времена. Знаете, это как с ребёнком. Бывает, что он наделал в подгузник, но ты его помыл, вытер, надел новый — и продолжаешь любить. Так же и со «Спартаком». Бывает, команда тоже облажается, но предавать её нельзя. Я же с пелёнок за красно-белых, мой отец тоже», — сказал Малыхин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Тедеско улетит в Германию 18 декабря.

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