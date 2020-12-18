Источник: Тедеско улетит в Германию 18 декабря

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Главный тренер московского «Спартака» немецкий специалист Доменико Тедеско отправится в отпуск домой 18 декабря.
Источник: Тедеско улетит в Германию 18 декабря
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Футболисты основного состава уже покинули расположение команды. Отпуск «Спартака» продлится порядка трёх недель.

Тедеско намерен оставить свой пост по истечении срока контракта летом следующего года. Решение об уходе из «Спартака» немецкий специалист озвучил после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). При этом руководство клуба намерено рассмотреть вариант с досрочным расторжением контракта, если оперативно найдёт немцу замену.

Ранее сообщалось, что Орлов поделился мнением о причинах решения Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».

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