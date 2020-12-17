Глава ФСБР Мамиашвили об отстранении России: это не решение спортивного сообщества

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава ФСБР Мамиашвили об отстранении России: это не решение спортивного сообщества
  • РИА Новости

«Даже не знаю, что и как сейчас комментировать. Все мы прекрасно понимаем, что решение отстранить Россию как страну от участия в Олимпийских играх — это не решение спортивного сообщества. Я сейчас нахожусь на чемпионате страны, до этого был на многих турнирах, где побеждали наши борцы, и поверьте, ни у одного человека в борцовском мире не вызывают отторжения или внутреннего протеста российский гимн и российский флаг. Нет абсолютно никакого антагонизма. И то, что нас поставили в такие рамки, не значит, мы перестанем побеждать», — сказал Мамиашвили в интервью RT.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под государственным флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее МОК отреагировал на решение CAS по делу WADA и РУСАДА.

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