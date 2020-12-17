МОК отреагировал на решение CAS по делу WADA и РУСАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«МОК принял к сведению и тщательно изучит решение CAS, а также его последствия для соревнований в рамках Олимпийского движения, в частности Олимпийских игр 2020 года в Токио и зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — говорится в заявлении на сайте МОК.

Отмечается, что в связи с этим организация проконсультируется с национальными комитетами и Международным паралимпийским комитетом для применения последовательного подхода к осуществлению последующего постановления.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Тамара Москвина призналась, что ей неприятно из-за отстранения России от международных соревнований.