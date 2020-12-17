Москвина об отстранении России от соревнований на два года: всё это очень неприятно

Известный советский и российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Всё это очень неприятно. Всю свою активную жизнь — как спортивную, так и тренерскую — я участвовала в Олимпийских играх как член команды, представляющей нашу страну. Мы ведь живём не в вакууме и не на необитаемом острове. Нам создавали все условия для подготовки на протяжении многих лет, поэтому всех своих спортсменов я всегда учила тому, что, выходя на старт, они представляют не только самих себя, а прежде всего страну. Сейчас же, получается, нас толкают на то, чтобы спортсмены отрекались от собственной страны и тем самым не признавали роль страны в их подготовке», — сказала Москвина в интервью RT.

Она отметила, что в такой ситуации спортсменам приходится выступать либо за другую страну, либо под нейтральным флагом, как это уже было на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«В целом же у меня вызывает большое внутреннее возмущение тот факт, что нас наказывают так жёстко и одновременно с этим вообще не принимают во внимание нарушения антидопингового законодательства со стороны атлетов других стран», — добавила Москвина.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Хайо Зеппельт раскритиковал CAS за то, что россияне смогут выступать на ОИ в экипировке с названием страны.