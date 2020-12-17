В РФС отреагировали на решение об отстранении России от спорта на два года

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Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В РФС отреагировали на решение об отстранении России от спорта на два года
  • РИА Новости

«Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведём дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, чтобы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее синхронистка Марина Голядкина назвала справедливым сокращение отстранения России от соревнований до двух лет.

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