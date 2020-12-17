В РУСАДА готовы выполнить условия восстановления и сотрудничать с WADA

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выразило готовность к выполнению условий восстановления и сотрудничеству со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
В РУСАДА готовы выполнить условия восстановления и сотрудничать с WADA
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«РУСАДА, будучи признанной несоответствующей кодексу WADA, выражает готовность выполнить условия восстановления и сотрудничать со всеми международными антидопинговыми структурами, включая WADA, которая не раз публично признавала успехи РУСАДА в её текущей деятельности и называло её среди лучших национальных антидопинговых агентств», — говорится в заявлении РУСАДА на сайте организации. 

CAS принял решение отстранить россиян от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Это будет касаться Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом чистые российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее в РУСАДА отреагировали на решение CAS по поводу отстранения России до конца 2022 года.

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