Роднина заявила, что ей обидно из-за запрета российским спортсменам использовать флаг страны

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о санкциях для российского спорта.

В частности, российским спортсменам было запрещено выступать под флагом страны на чемпионатах мира и Олимпиадах до 16 декабря 2022 года.

«Чтобы осуждать решение, нужно знать документ. Мне обидно, что это скажется на Олимпиаде. Мы, к сожалению, уже третью Олимпиаду будем в таком состоянии», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе надеется на появление человека, который прекратит наказывать Россию.