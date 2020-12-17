Тарпищев рассказал об ATP Cup, состав на который от России выберет Медведев

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об участии национальной команды в турнире ATP Cup.
Тарпищев рассказал об ATP Cup, состав на который от России выберет Медведев
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Соревнования пройдут в Мельбурне с 1 по 5 февраля.

Тарпищев назвал этот турнир шоу из-за больших денег, а также потому, что состав выбирают действующие игроки. От России это сделает Даниил Медведев. Тарпищев считает, что он выберет тренером Марата Сафина.

«Это хорошо для пиара, Марат у нас харизматичная личность. Подобный турнир был в Дюссельдорфе, но он «умер», и ему на смену пришло вот такое соревнование. У этого турнира будет хорошая смотрибельность», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что ATP опубликовала календарь старта сезона.

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