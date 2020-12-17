ATP опубликовала календарь старта сезона

Короткая ссылка
Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала расписание турниров под своей эгидой на первые семь недель 2021 года.
ATP опубликовала календарь старта сезона
  • © Reuters

Согласно расписанию, представленному на официальном сайте организации, Открытый чемпионат Австралии — 2021 пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Квалификация у мужчин состоится с 10 по 13 января в Дохе.

Предшествовать Australian Open будут четыре турнира ATP 250, два из которых состоятся в Мельбурне. Перед отъездом теннисистов в Австралию предусмотрено окно с 15 по 31 января для прохождения двухнедельного карантина из-за пандемии коронавируса.

Расписание турниров с 8-й по 13-ю неделю 2021 года будет объявлено позднее.

Ранее Надаль заявил, что выступит на Australian Open в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить