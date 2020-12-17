ATP опубликовала календарь старта сезона

Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала расписание турниров под своей эгидой на первые семь недель 2021 года.

Согласно расписанию, представленному на официальном сайте организации, Открытый чемпионат Австралии — 2021 пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Квалификация у мужчин состоится с 10 по 13 января в Дохе.

Предшествовать Australian Open будут четыре турнира ATP 250, два из которых состоятся в Мельбурне. Перед отъездом теннисистов в Австралию предусмотрено окно с 15 по 31 января для прохождения двухнедельного карантина из-за пандемии коронавируса.

Расписание турниров с 8-й по 13-ю неделю 2021 года будет объявлено позднее.

Ранее Надаль заявил, что выступит на Australian Open в 2021 году.