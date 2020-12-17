Путин прокомментировал ситуацию с Дзюбой

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Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции прокомментировал ситуацию с публикацией в интернете личного видео футболиста Артёма Дзюбы и последующим исключением его из состава сборной России на ноябрьский сбор.
Путин прокомментировал ситуацию с Дзюбой
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путина спросили, должна ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность не только спортсмена, но и любого другого человека. 

«Ответ, наверное, очевидный: конечно, не должна. Он пускай там сам разбирается со своими связями, со своими делами личными. Но влезать в личную жизнь — конечно, это недостойно нормального общества», — заявил президент. 

Также Путин заявил, что для Дзюбы и других людей, живущих публичной жизнью, это хороший урок. 

«Имейте в виду, что есть ещё определённые общие правила и лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет», — сказал Путин. 

Также он уточнил у журналистки, задавшей вопрос, смотрела ли она скандальное видео Дзюбы. В ответ она заявила, что «в той или иной мере вся страна смотрела».

«Я не смотрел», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба был исключён из состава сборной России по футболу на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи. 

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