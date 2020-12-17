Уайт: рекорд 30:0 сидит в подсознании у Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил вероятность того, что обладатель чемпионского титула в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон на прощальный бой.

«Я думаю, что желание отца, чтобы он сделал 30:0, сидит у него в подсознании. Он хочет осуществить это, потому что так хотел его отец. Но посмотрим. Мы собираемся с ним встретиться в следующем месяце и поговорить. Возможно, что он не захочет больше драться. Не знаю ответа на этот вопрос, но у меня есть небольшая уверенность, что я смогу его уговорить», — цитирует Уайта MMAJunkie.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После поединка россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Умар Нурмагомедов выступит на UFC 257.