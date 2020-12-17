Ковалёв подтвердил, что проведёт бой с Меликузиевым в Москве

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе официально объявил дату и место следующего боя.
Ковалёв подтвердил, что проведёт бой с Меликузиевым в Москве
  • © Bill Tompkins
  • Gettyimages.ru

«Всем привет! Сегодня окончательно стала известна дата моего следующего поединка, который пройдёт 30 января в арене «Лужники», город Москва. Соперник из Узбекистана, Бектимир Меликузиев», — написал Ковалёв в Instagram.

На счету 37-летнего Ковалёва 34 победы на профессиональном ринге (29 — нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Свой последний бой россиянин провёл 2 ноября 2019 года, проиграв нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу.

24-летний Меликузхиев — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года. На профессиональном уровне на его счету шесть побед в шести боях, из которых пять нокаутом.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Бетербиев проведут свои следующие бои в Москве в один день.

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