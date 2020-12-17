Исмаилов: бой со Штырковым было сложнее перенести, чем с Александром Емельяненко

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сравнил свои победы над соотечественниками Александром Емельяненко и Иваном Штырковым.
Исмаилов: бой со Штырковым было сложнее перенести, чем с Александром Емельяненко
  • © РИА Новости

«Бой со Штырковым мне было сложнее перенести. Я пытался не принимать во внимание все, что говорят вокруг. Но где-то эта недооценка всё же живет в тебе. Когда попробовал сделать первый тейкдаун, то понял, что вовсе я его недооценил. Иван очень мощный, хорошо стоит, неплохо дышит. Да и давайте вспомним его прошлую оппозицию. В 93 кг и тяжах он не проигрывал. Бигфут Сильва, Сатоши Ишии — олимпиец! — такие имена, что и я бы не вывез. Тяжи не могли его осадить, вырубить», — цитирует Исмаилова Sport24.

Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей в поединке на турнире АСА 115, который прошёл 13 декабря в Москве. Победа над Александром Емельяненко была добыта 24 июля 2020 года. Бой завершился техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что ждёт Исмаилова после победы над Штырковым.

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