Фетисов заявил, что «Спартак» был заинтересован в подписании контракта с Тедеско

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб был заинтересован в продлении контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фетисов заявил, что «Спартак» был заинтересован в подписании контракта с Тедеско

«С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта, после матча с «Сочи» Доменико принял решение», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. После матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» немецкий специалист сообщил, что не будет продлять с московским клубом контракт, истекающий по окончании сезона.  

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Тедеско не сдержал слёз на пресс-конференции после матча с «Зенитом».

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