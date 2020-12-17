Червиченко сравнил матч «Зенита» и «Спартака» с избиением младенцев

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение команды от петербургского «Зенита» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра получилась интересная, но однобокая — какое-то избиение младенцев. Не ожидал, что «Спартак» так беззубо будет выглядеть. Думал, что будет настоящая битва, а на самом деле ни о чём», — цитирует Червиченко Sport24.

По его мнению, в первой половине чемпионата у красно-белых местами получалась хорошая игра, но в итоге на дистанции «Спартак» не смог воспользоваться шансами и быть гораздо выше конкурентов в турнирной таблице. Кроме того, он добавил, что он симпатизирует главному тренеру москвичей Доменико Тедеско, но в минувшем матче его решения были странными и авантюрными.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Роман Павлюченко признался, что ему показалось, будто «Спартак» проиграл «Зениту» ещё до матча.