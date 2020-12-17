Павлюченко: показалось, что «Спартак» проиграл «Зениту» ещё до матча

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» сыграл очень слабо. Понятно, что было сложно обороняться, но в атаке «Спартак» действовал плохо. Красно-белые ничего не смогли создать и как-то заставить понервничать оборону «Зенита». Как выигрывать без атаки в таком матче? Обычно всегда против «Зенита» игра у «Спартака» была с большим ажиотажем и с эмоциями. Сам по себе помню матчи в Санкт-Петербурге, но сегодня показалось, что «Спартак» проиграл до матча», — цитирует Павлюченко Sport24.

По его мнению, игроки красно-белых действовали без какой-либо мысли и создавалось ощущение, будто их только перед матчем собрали в одну команду. Он отметил, что в предыдущих встречах у «Спартака» присутствовало движение, создавались моменты, но в игре с «Зенитом» вообще почти не было атак и приходилось просто обороняться.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Тедеско не сдержал слёз на пресс-конференции после матча с «Зенитом».