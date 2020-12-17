В «Зените» рассказали, как болельщики «Спартака» смогли попасть на матч

В пресс-службе петербургского футбольного клуба «Зенит» рассказали, как болельщики московского «Спартака» попали на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В рамках разрешённой квоты в изолированные ложи и бизнес-клубы были допущены болельщики «Зенита» и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на чёрный рынок, часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (60 человек)», — приводит слова пресс-службы сине-бело-голубых ТАСС.

Изначально на матч в связи с эпидемиологической ситуацией были допущены только посетители VIP-лож и владельцы сезонных абонементов «Зенита».

Во время игры на одной из трибун произошла потасовка между фанатами команд.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее РПЛ отреагировала на инцидент с болельщиками во время матча «Зенит» — «Спартак».