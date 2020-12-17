Петржела: в РПЛ у «Зенита» нет конкурентов

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Петржела: в РПЛ у «Зенита» нет конкурентов
  • globallookpress.com

«Не могу сказать, что это был матч за чемпионство, был уверен в победе «Зенита». Их уровень мастерства гораздо выше, чем у «Спартака». У «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России. Я не верю в ЦСКА или кого-то ещё-то, верю только в питерцев», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Михаил Боярский заявил, что «Спартак» разучился играть в футбол.

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