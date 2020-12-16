Игонин считает, что «Спартак» не был готов к темпу «Зенита» с первых минут матча

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на победу над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игонин считает, что «Спартак» не был готов к темпу «Зенита» с первых минут матча

«Говорилось о том, что будет борьба за инициативу. В первые 15 минут что-то могло сломаться. Но «Спартак» с первых минут не был готов к темпу «Зенита», что удивительно. У красно-белых был намного проще график. Вопрос, наверное, к тренерскому штабу. У Семака мы увидели идеальный состав. У «Спартака» были проблемы», — сказал Игонин в эфире «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Максим Калиниченко назвал катастрофической игру «Спартака» в матче с «Зенитом».

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