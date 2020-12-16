Калиниченко назвал катастрофической игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал игру команды в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:3).
Калиниченко назвал катастрофической игру «Спартака» в матче с «Зенитом»
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«Спартак» и до этой игры выглядел уставшим. Проиграли все подборы? Усиливать игру вышли два центральных защитника. Банально не хватило сил на конец года. Игра с «Сочи» тоже была небыстрая. А эта — катастрофическая», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что игроки красно-белых в эпизодах с пропущенными мячами допускали грубейшие индивидуальные ошибки.

«В «Сочи» погибали, тут доумирали. Это была глубоко уставшая команда», — добавил Калиниченко.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее Калиниченко отметил, что «Зенит» мог забивать три мяча в ворота «Спартака» ещё до перерыва.

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