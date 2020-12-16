Калиниченко: «Зенит» мог забивать три мяча в ворота «Спартака» ещё до перерыва

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на поражение от петербургского «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» мог забивать три мяча ещё до перерыва. Игра не навеяла веселье. Играла одна команда, а вторая пыталась помешать играть. Но нельзя сказать, что «Зенит» показывал красивый, размашистый футбол. Ощущения от матча скомканные. Спектакля и интриги не получилось», — сказал Калиниченко в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ.