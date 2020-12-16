Видео с заблудившимся в лесу сноубордистом Соболевым оказалось постановочным

Видеоролик, на котором сноубордист Алексей Соболев рассказывает о том, что заблудился в лесу, оказался постановочным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры Кемеровской области.

«Его нашли в гостинице. Вся история. Они нигде не терялись, они записали это постановочное видео ещё накануне, а сейчас они находятся в полном здравии», — сказал источник.

Начальник отдела по связям с общественностью Агентства по защите населения и территории Кузбасса Дмитрий Халецкий также заявил, что организация сразу отреагировала на видео спортсмена в социальных сетях, но в итоге с Соболевым и его товарищами всё в порядке.

«Они не пропадали. Сигнал не теряли, находятся в гостинице, телефоны у них были выключены. Полиция к ним приезжала в гостиницу «Таёжная» в Таштаголе», — подытожил Халецкий.

До этого Соболев в Instagram опубликовал ролик, на котором он говорил, что вместе с друзьями заблудился в лесу.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по сноуборду был отменён из-за коронавируса.