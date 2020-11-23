Чемпионат России по сноуборду был отменён из-за коронавируса

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Чемпионат России по сноуборду был отменён из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
Чемпионат России по сноуборду был отменён из-за коронавируса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мы до последнего старались сохранить возможность провести соревнования. К сожалению, эпидемиологическая ситуация сейчас такова, что мы вынуждены их отменить. В настоящее время наш приоритет — снижение риска для здоровья спортсменов и персонала. Мы должны обеспечить их максимальную безопасность», — цитирует президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова пресс-служба организации.

Чемпионат России в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант» должен был состояться с 22 по 26 декабря в Миассе Челябинской области. Проведение чемпионата России по сноуборд-кроссу было запланировано с 23 по 26 декабря в Таштаголе Кемеровской области.

Ранее Тихомиров заявил, что проведение ЧМ-2025 по сноуборду и фристайлу в Красноярске будет обсуждаться весной.

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