Тихомиров: проведение ЧМ-2025 по сноуборду и фристайлу в Красноярске будет обсуждаться весной
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«Проведение чемпионата мира 2025 года в Красноярске ещё не утверждено, этот вопрос обсуждается. Он должен быть решён на весенней сессии Международной федерации лыжного спорта. В целом Красноярск имеет хорошие трассы. В этом году там же планируется первенство мира среди юниоров, но пока это мероприятие не утверждено», — заявил Тихомиров на пресс-конференции.
В новом сезоне официальным спонсором национальной команды станет бренд сноубордической одежды Termit, с которым Федерация сноуборда России заключила сотрудничество на пять лет.
Ранее в Федерации сноуборда России рассказали о проведении этапа КМ на Сахалине.