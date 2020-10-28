Тихомиров: проведение ЧМ-2025 по сноуборду и фристайлу в Красноярске будет обсуждаться весной

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Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров рассказал, когда Красноярск может получить право провести чемпионат мира по сноуборду и фристайлу 2025 года.
Тихомиров: проведение ЧМ-2025 по сноуборду и фристайлу в Красноярске будет обсуждаться весной
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Проведение чемпионата мира 2025 года в Красноярске ещё не утверждено, этот вопрос обсуждается. Он должен быть решён на весенней сессии Международной федерации лыжного спорта. В целом Красноярск имеет хорошие трассы. В этом году там же планируется первенство мира среди юниоров, но пока это мероприятие не утверждено», — заявил Тихомиров на пресс-конференции.

В новом сезоне официальным спонсором национальной команды станет бренд сноубордической одежды Termit, с которым Федерация сноуборда России заключила сотрудничество на пять лет.

Ранее в Федерации сноуборда России рассказали о проведении этапа КМ на Сахалине.

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