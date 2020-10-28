В Федерации сноуборда России рассказали о проведении этапа КМ на Сахалине

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Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров рассказал о возможном проведении этапа Кубка мира на Сахалине.
В Федерации сноуборда России рассказали о проведении этапа КМ на Сахалине
  • РИА Новости

«Этот сезон меняется, где-то отменили соревнования, где-то добавили. К нам поступило предложение от Сахалина провести старты. Я был там два года назад, это очень классное место. Там есть курорт с серьёзными горами и отличным рельефом. На Сахалине можно провести соревнования по любым дисциплинам. Мы ориентируемся на международную федерацию, сейчас идут переговоры», — рассказал Тихомиров на пресс-конференции.

Он отметил, что провести этап Кубка мира в Сахалинской области возможно уже в сезоне-2020/21.

«Думаю, реально в этом году провести этап Кубка мира по параллельным видам или попробовать акробатический сноуборд. Надо расширять географию состязаний. Сахалин будет только рад, если мы привезём Кубок мира именно туда», — добавил президент ФСР.

В новом сезоне официальным спонсором национальной команды станет бренд сноубордической одежды Termit, с которым Федерация сноуборда России договорилась о сотрудничестве на пять лет.

Ранее Тихомиров рассказал о подготовке сноубордиста Уайлда к новому сезону.

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