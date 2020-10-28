Главный тренер сборной России рассказал о подготовке сноубордиста Уайлда к новому сезону

Главный тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров рассказал, в каком состоянии находится двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд.

«Вик Уайлд тренируется, готовится. Он самый опытный ветеран команды. Есть всегда рабочие вопросы, пытаемся их как-то решать. Он очень замотивирован. Я лично в него верю. Он может достойно выступать и добиваться побед», — сказал Тихомиров на пресс-конференции.

В новом сезоне официальным спонсором национальной команды станет бренд сноубордической одежды Termit, с которым Федерация сноуборда России договорилась о сотрудничестве на пять лет.

Ранее сообщалось, что Красноярск примет юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2021 года.