Главный тренер сборной России рассказал о подготовке сноубордиста Уайлда к новому сезону

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров рассказал, в каком состоянии находится двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд.
Главный тренер сборной России рассказал о подготовке сноубордиста Уайлда к новому сезону
  • Reuters

«Вик Уайлд тренируется, готовится. Он самый опытный ветеран команды. Есть всегда рабочие вопросы, пытаемся их как-то решать. Он очень замотивирован. Я лично в него верю. Он может достойно выступать и добиваться побед», — сказал Тихомиров на пресс-конференции.

В новом сезоне официальным спонсором национальной команды станет бренд сноубордической одежды Termit, с которым Федерация сноуборда России договорилась о сотрудничестве на пять лет.

Ранее сообщалось, что Красноярск примет юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить