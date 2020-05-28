Красноярск примет юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2021 года

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Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в 2021 году пройдёт в Красноярске.
Красноярск примет юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2021 года
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Соответствующее решение приняла на онлайн-заседании Международная федерация лыжного спорта (FIS). Как заявил министр спорта России Олег Матыцин, его ведомство приветствует данное решение.

«Красноярск — спортивный город, который неоднократно с большим успехом принимал международные старты. В городе есть и современная инфраструктура, и опытная команда организаторов. Теперь нам предстоит совместная интересная работа над новым проектом. Безусловно, в нынешней ситуации необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы качественно подготовить мировое первенство», — подчеркнул Матыцин.

Соревнования пройдут на территории кластера «Сопка», где расположены шесть трасс для различных дисциплин фристайла и сноуборда.

Ранее сообщалось, что СБР передал на согласование в Минспорта список нового тренерского штаба сборной России.

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