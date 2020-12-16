France Football объявил Коллину лучшим судьёй в истории футбола

Авторитетный журнал France Football назвал итальянца Пьерлуиджи Коллину лучшим футбольным судьёй в истории.

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport. Сейчас Коллине 60 лет. Он возглавляет судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА). Итальянец судил финалы чемпионата мира, лиги чемпионов и Кубка УЕФА, а в период с 1998 по 2003 год шесть раз признавался лучшим арбитром мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как отмечает France Football, «Коллина писал историю футбола с момента своего дебюта в 1977 году и до ухода в 2005-м». Второе место журналисты издания отвели англичанину Кену Астону, третье — французу Мишелю Вотро.

Ранее France Football огласил список из 11 лучших футболистов в истории.