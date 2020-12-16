Катар примет Азиатские игры 2030 года

На генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии в Маскате состоялось голосование по выбору места проведения Азиатских игр 2030 года.

Reuters

Как сообщает ТАСС, победу одержала заявка Катара. Доха уже принимала соревнования в 2006 году. Столицей Азиатских игр 2034 года стал Эр-Рияд. Ранее сообщалось, что CAS вынесет вердикт по делу WADA и РУСАДА 17 декабря.