Калиниченко считает, что в матче «Зенита» со «Спартаком» будет удаление и пенальти

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые на выезде встретятся с «Зенитом».

«Зенит» сейчас тоже напряжён. Команда Семака потеряла кучу очков, лишь один раз сыграв вничью. Проигрыш «Спартаку» ей сейчас будет очень некстати. Матч точно будет непростым как для обеих команд, так и для арбитров. Наверняка будет много спорных моментов и обсуждений. Сейчас все устали, хотят в долгожданный отпуск. Если что-то в игре пойдёт не так, то на поле «вспыхнет пламя», остановить которое будет уже тяжело. Думаю, всё это повлияет на исход матча. Мой прогноз в этой встрече будет на то, что в игре будет красная карточка и пенальти», — приводит слова Калиниченко Vseprosport.ru.

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге сегодня, 16 декабря. Начало — 20:00 мск.

Ранее Малыхин заявил, что выиграть в гостях у «Зенита» «Спартаку» будет сложно.