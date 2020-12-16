Калиниченко считает, что в матче «Зенита» со «Спартаком» будет удаление и пенальти
- РИА Новости
«Зенит» сейчас тоже напряжён. Команда Семака потеряла кучу очков, лишь один раз сыграв вничью. Проигрыш «Спартаку» ей сейчас будет очень некстати. Матч точно будет непростым как для обеих команд, так и для арбитров. Наверняка будет много спорных моментов и обсуждений. Сейчас все устали, хотят в долгожданный отпуск. Если что-то в игре пойдёт не так, то на поле «вспыхнет пламя», остановить которое будет уже тяжело. Думаю, всё это повлияет на исход матча. Мой прогноз в этой встрече будет на то, что в игре будет красная карточка и пенальти», — приводит слова Калиниченко Vseprosport.ru.
Матч пройдёт в Санкт-Петербурге сегодня, 16 декабря. Начало — 20:00 мск.
Ранее Малыхин заявил, что выиграть в гостях у «Зенита» «Спартаку» будет сложно.