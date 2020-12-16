Тихонов сделал прогноз результата матча «Спартак» — «Зенит»

Экс-футболист «Спартака», а ныне тренер «Астаны» Андрей Тихонов сделал прогноз результата матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом».

«Надеюсь, что «Спартак» не проиграет. Шесть очков отрыва — это многовато и не на пользу чемпионату. По весне «Зенит» начнёт отрываться, а три-четыре команды будут дубаситься между собой, забыв про него. Рассчитываю, что «Спартак» не проиграет. Поставлю на 2:2», — приводит слова Тихонова «РБ-Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 16 декабря. Начало — в 20:00. В первом круге «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (1:1).

Ранее Тихонов не включил Дзюбу в тройку лучших футболистов РПЛ.