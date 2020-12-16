«Боруссия» обыграла «Вердер» в первом матче после отставки Фавра

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над бременским «Вердером» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Боруссии» принесли голы Рафаэла Геррейру, забившего на 12-й минуте, и Марко Ройса, отличившегося на 78-й минуте.

«Вердер» ответил голом Кевина Мёвальда, забившего на 28-й минуте.

«Боруссия», набрав 22 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 11 очками — 13-й.

Ранее дортмундская «Боруссия» объявила об отставке Люсьена Фавра.