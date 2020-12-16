Мишина рассказала, как прошла первая тренировка Туктамышевой после коронавируса

Татьяна Мишина, тренер группы своего супруга Алексея Мишина, прокомментировала возобновление Елизаветой Туктамышевой тренировок после выздоровления от коронавирусной инфекции.

«Туктамышева, а также Анастасия Гулякова и Михаил Коляда... немножко покатались. Но ни о каких элементах ультра-си речи, конечно, не шло. Слишком рано. Им требуется время на восстановление. В Новогорске постепенно втянутся — и начнут. На лёд та же Лиза вернулась уже полностью здоровой, когда не было ни температуры, ни слабости», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».

Из-за коронавируса Туктамышева пропустила пятый этап Кубка России, который прошёл в Москве 5—8 декабря.

Ранее появилась информация, что Туктамышева вылечилась от коронавируса и готовится к ЧР по фигурному катанию.