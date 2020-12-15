В «Сочи» отреагировали на перенос заседания КДК по делу Тедеско

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) перенести заседание по поводу инцидентов в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
В «Сочи» отреагировали на перенос заседания КДК по делу Тедеско
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«Надо было выносить решение по той части, где это можно было сделать. А раз перенесли, то, может, изначально стоило собираться позже», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

После матча в Сочи, прошедшего 12 декабря, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.

Кроме того, как отмечалось в СМИ, Тедеско повздорил с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и показывал оскорбительные жесты. 

Ранее в КДК РФС объяснили перенос рассмотрения дела Тедеско и сообщили об обращении в FARE.

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