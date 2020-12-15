В КДК РФС объяснили перенос рассмотрения дела Тедеско и сообщили об обращении в FARE

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение перенести заседание по поводу инцидентов в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком».
В КДК РФС объяснили перенос рассмотрения дела Тедеско и сообщили об обращении в FARE
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«Сегодня КДК РФС в процессе рассмотрения инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак», принял решение перенести заседание по данным вопросам в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний тренера «Сочи» Дмитрия Бородина в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания, а также изучения дополнительных видеозаписей по эпизоду, связанному с возможным дисциплинарным нарушением футболиста ФК «Сочи» Жоаозиньо в отношении тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

После матча в Сочи, прошедшего 12 декабря, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.

Кроме того, как отмечалось в СМИ, Тедеско повздорил с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и показывал оскорбительные жесты. 

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не выявила ошибок в работе арбитра матча «Сочи» — «Спартак».

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