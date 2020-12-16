Кобелев не согласился с тем, что у Максименко выработался «комплекс топ-клубов»

Известный тренер Андрей Кобелев не согласился с тем, что вратарь «Спартака» Александр Максименко традиционно неудачно играет с российскими топ-клубами.

«Я бы не сказал, что он совершает ошибки именно в матчах с топ-клубами. Каждый футболист порой допускает помарки вне зависимости от уровня соперника. Но понятно, что играть с «Зенитом» намного тяжелее, чем с условной «Уфой», поскольку класс исполнителей у петербуржцев значительно выше. Никакого комплекса грандов я у Максименко не вижу. Посмотрите, сколько он выручает «Спартак», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее экс-тренер «Динамо» предположил, что если «Спартак» будет играть на высокой скорости, то у «Зенита» могут возникнуть проблемы.