Экс-тренер «Динамо»: если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у «Зенита» могут возникнуть проблемы

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев предположил, справятся ли центральные защитники «Зенита» с нападающими «Спартака» Джорданом Ларссоном и Эсекьелем Понсе.

«Если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у защитников «Зенита» могут возникнуть проблемы. Это мы видели и в Лиге чемпионов. Но Ракицкий и Ловрен — достаточно опытные футболисты. Вряд ли они позволят разбежаться нападающим соперника. Да и опорные полузащитники Вильмар Барриос и Магомед Оздоев будут активно им помогать. В обороне оба действуют хорошо и грамотно пресекают быстрые контратаки соперника. Своими действиями они помогают защитниками вернуться на исходные позиции», — заявил специалист в интервью RT

Ранее Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака».