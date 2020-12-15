Экс-тренер «Динамо»: если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у «Зенита» могут возникнуть проблемы

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев предположил, справятся ли центральные защитники «Зенита» с нападающими «Спартака» Джорданом Ларссоном и Эсекьелем Понсе.
Экс-тренер «Динамо»: если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у «Зенита» могут возникнуть проблемы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у защитников «Зенита» могут возникнуть проблемы. Это мы видели и в Лиге чемпионов. Но Ракицкий и Ловрен — достаточно опытные футболисты. Вряд ли они позволят разбежаться нападающим соперника. Да и опорные полузащитники Вильмар Барриос и Магомед Оздоев будут активно им помогать. В обороне оба действуют хорошо и грамотно пресекают быстрые контратаки соперника. Своими действиями они помогают защитниками вернуться на исходные позиции», — заявил специалист в интервью RT

Ранее Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака».

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