Экс-тренер «Динамо»: если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у «Зенита» могут возникнуть проблемы
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- РИА Новости
«Если «Спартак» будет играть на высокой скорости, у защитников «Зенита» могут возникнуть проблемы. Это мы видели и в Лиге чемпионов. Но Ракицкий и Ловрен — достаточно опытные футболисты. Вряд ли они позволят разбежаться нападающим соперника. Да и опорные полузащитники Вильмар Барриос и Магомед Оздоев будут активно им помогать. В обороне оба действуют хорошо и грамотно пресекают быстрые контратаки соперника. Своими действиями они помогают защитниками вернуться на исходные позиции», — заявил специалист в интервью RT
Ранее Кобелев назвал потерю Кокорина не слишком серьёзной для «Спартака».